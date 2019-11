Mau tempo provoca dezenas de ocorrências em Lisboa

Entre a meia-noite e o meio-dia desta sexta-feira foram registadas dezenas de ocorrências em Lisboa, provocadas pelo mau tempo.

A chuva e o vento forte que marcaram a madrugada e amanhã da capital levaram à queda de ramos ou pernadas de 16 árvores na via pública, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Fonte dos sapadores disse, ao Correio da Manhã, que no mesmo período foram contabilizadas oito situações de inundações em espaço público e 17 em espaço privado.

O maior pico de ocorrências, segundo mesma fonte, ocorreu entre as 8h e as 11h, com as zonas de Alvalade e Avenidas Novas a serem as mais afetadas.