TAP vende 375 milhões em emissão de dívida

A TAP foi ao mercado financiar-se no valor de 375 milhões de euros, com um prazo de cinco anos, de acordo com informações publicadas no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Segundo a nota, a companhia aérea pagou uma taxa de juro de 5,75% para concluir esta operação.

A emissão era destinada apenas a investidores institucionais e o seu valor será canalizado para o reembolso antecipado de empréstimos da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade, pagamento de comissões e despesas geradas pela emissão de obrigações e financiamento das necessidades decorrentes da atividade da empresa.