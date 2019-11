Flamengo, de Jorge Jesus, vence a Taça Libertadores

38 anos depois, o Fla volta a vencer a maior competição de clubes da América do Sul

Incrível!

O Flamengo volta a vencer a Libertadores 38 anos depois de ter conquistado pela primeira e única vez a competição.

Mais do que isso: poucos eram aqueles que acreditavam que hoje o título ainda seguia viagem para o Rio de Janeiro.

Em Lima, Peru, o Fla, de Jorge Jesus, defrontou o River Plate, campeão em título da prova, e venceu após carimbar a reviravolta nos últimos minutos do encontro.

Aos 15 minutos, o conjunto argentino adiantou-se no marcador por Rafael Santos Borré e o Mengão foi ao longo de toda a partida cedendo à alta pressão da equipa orientada por Marcelo Gallardo.

Contudo, a um minuto do final do tempo regulamentar, Gabigol fez o golo do empate e prometeu lançar o jogo para prolongamento. Surpresa: o brasileiro havia de bisar instantes depois ao fazer o 2-1 final aos 92' e garantir o título para o Mengão.

Está feito: Jorge Jesus vence a Taça Libertadores e cala de vez todos os críticos que se questionaram sobre a escolha do técnico português quando foi oficializado como o novo treinador do emblema do RIo de Janeiro em junho último.