Sporting. Militares da GNR e agentes da PSP ouvidos em Monsanto

A quinta sessão do julgamento ao ataque de Alcochete decorre, esta terça-feira, no Tribunal de Monsanto. Vão ser ouvidos dois militares da GNR do Departamento de Investigação de Almada e dois agentes da PSP de Lisboa.

Na última sessão, que decorreu no início desta semana, foram ouvidos quatro militares da GNR do Departamento Criminal do Montijo, unidade que liderou a investigação. Também Fernandes Mendes, antigo dirigente da claque Juve Leo, marcou presença no tribunal.