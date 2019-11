Jorge Jesus crítica direção do Flamengo

Treinador português não gostou da forma como a direção do Flamengo não soube capitalizar a conquista do campeonato.

O Flamengo venceu o Ceará na última partida a contar para o campeonato brasileiro de futebol e no final do jogo os jogadores receberam medalhas e uma taça para assinalar a conquista do brasileirão.

No entanto, Jorge Jesus considera que a administração do clube não soube aproveitar as conquistas do clube. "A administração do Flamengo tem de saber aproveitar este último jogo. Esta equipa é campeã. E isto não pode ser: um campeão recebe uma tacinha e mais nada. Tem de haver marketing… Não quero falar aqui, porque sou treinador, mas tem de haver outras coisas para colorir e abrilhantar este troféu, esta conquista", disse.

Ainda assim, o treinador português diz que consegue compreender uma vez que o clube não está habituado a ganhar títulos. "Está bem, eu até admito. Eles não estão muito habituados a ganhar".