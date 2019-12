Queda de avião nos Estados Unidos faz nove mortos

As autoridades do Dakota do Sul, Estados Unidos, informaram que nove pessoas morreram na sequência da queda de uma avioneta. Entre os mortos estão duas crianças.

De acordo com a Associated Press a aeronave caiu este sábado pouco depois das 12h30 depois descolar de Chamberlain, a mais de 200 quilómetros da cidade de Sioux Falls, informado ainda que das 12 pessoas que seguiam na avioneta, nove morreram e três ficaram feridas.

A causa do acidente ainda está a ser investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, sabendo-se apenas que no momento do acidente aquele estado norte-americano estava sob aviso de tempestade.