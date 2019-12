Homem espanca violentamente cadela depois de esta dar à luz | Vídeo

Um homem, que segundo a imprensa espanhola é um caçador residente na Galiza, está a ser acusado de atacar a sua cadela depois de esta ter dado à luz seis cachorros

O caso que está a chocar Espanha foi denunciado por duas associações de defesa de animais, tendo também merecido referência do partido PACMA (Partido Animalista Contra o Maltrato Animal), que publicou o vídeo na sua conta de Twitter.

Nas imagens pode ver-se o homem a arrastar a cadela, depois de a ter agredido no focinho.

Un cazador arrastra por el suelo a su perra, a la que acaba de disparar y dar una paliza. Está todavía viva.



La perra se encuentra ingresada en estado muy grave, junto a sus cachorros.



Estamos recopilando toda la información para denunciar esta salvajada. pic.twitter.com/mNxvAf4jOo — PACMA (@PartidoPACMA) December 1, 2019

Apesar da violência das agressões, a cadela sobreviveu, estando, no entanto, internada em estado grave num hospital veterinário, assim como as suas crias que estão bem e deverão ser reencaminhadas para um abrigo.



Se o caso for a tribunal, como é o desejo do PACMA que está a reunir informação para uma queixa formal, o homem arrisca uma pena de 18 meses de prisão por maus-tratos a animais.