Megan Rapinoe recebe Bola de Ouro | Vídeo

Depois de ter sido considerada a melhor jogadora do ano pela FIFA, antiga parceira da revista francesa France Football na entrega do prémio, Megan Rapinoe torna-se a segunda mulher a ganhar uma Bola de Ouro, sucedendo assim a Ada Hegerberg.

A norte-americana partilha, na entrega do prémio, cuja cerimónia se realiza esta segunda-feira, o pódio com a britânica Lucy Bronze (2.º lugar) e com a também norte-americana Alex Morgan.

Michelle Obama deixou uma mensagem à jogadora, que nos últimos tempos tem vindo a ser mais reconhecida. "Olá, rainha. Miúda, tu conseguiste outra vez. Estás constantemente a elevar a fasquia para todas nós, e a fazê-lo impecavelmente", diz a ex-primeira-dama num vídeo partilhado no Twitter. "Eu diria que fiquei surpreendida, mas conheço-te bem (...). Miúda, deixas-me tão orgulhosa".