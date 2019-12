Pai monta cilada para matar os dois filhos e a ex-mulher

O norte-americano David Schladetzky, de 53 anos, tinha dito aos filhos, de 11 e 8 anos, que os ia buscar para os levar num passeio. No entanto, quando chegou a casa da ex-mulher surpreendeu as crianças com uma arma de fogo, acabando por disparar sobre as crianças e a ex-mulher de 39 anos, avança o Minneapolis Star-Tribune.

De acordo com o mesmo jornal, quando a polícia chegou ao local encontrou os corpos de David e da ex-mulher dentro da casa, enquanto as duas crianças estavam no jardim em frente à casa, em Minneapolis nos EUA.

O casal tinha concluído o processo de divórcio no verão e tinha a guarda partilhada das crianças. Segundo o relatório da polícia, David tinha combinado com os filhos ir buscá-los num domingo para passear. Quando chegou ao local as crianças saíram a correr para ir ter com o pai, mas este estava à espera com uma arma. Os filhos ainda tentaram fugir, mas acabaram por ser atingidos por vários tiros.

Depois de matar os filhos, David entrou em casa da ex-mulher e matou-a, tendo cometido suicídio logo depois.

De acordo com o Minneapolis Star-Tribune, o homem não tinha qualquer registo de crimes anteriores. As autoridades ainda não comentaram o caso e qual poderá ter sido o eventual motivo que levou David a matar os filhos e a ex-mulher. No entanto, especialistas afirmaram que o facto de o divórcio ter sido consumado recentemente pode ter sido o motivo para o ato trágico de David.