Post de Gabriela Canavilhas criticado nas redes sociais

Gabriela Canavilhas tem sido muito criticada pela mensagem que deixou no Twitter a propósito de Miguel Pinto Luz.

A ex-ministra da Cultura usou a sua conta pessoal naquela rede social para comentar a postura do candidato à liderança do PSD: “Se o PSD eleger Miguel Pinto Luz vai precisar de lhe pôr açaime. Ele morde. Vejam os vídeos das sessões de Câmara de Cascais de 2017 e 2018. Ficam a conhecer a peça”. Numa primeira publicação, Canavilhas escreveu “alçaime”, corrigindo mais tarde.

Se o PSD eleger miguel pinto luz vai precisar de lhe por acaime. Ele morde. Vejam os videos das sessões de camara de cascais de 2017 e 2018. Ficam a conhecer a peça. — gabriela canavilhas (@GCanavilhas) December 5, 2019

Além de brincarem com o lapso da ex-ministra, várias pessoas usaram as plataformas online para criticar as declarações de Canavilhas. Uma delas foi a deputada do PSD Nilza de Sena. “O «alçaime» livre usava-se muito no tempo do Engenheiro Sócrates! Foi quando a Dra. Canavilhas fez o programa « Novas Oportunidades » na Cultura e os amigos do PM eram verdadeiramente fraternos! De lá para cá, “alçaimar” assim de qualquer maneira caiu em desuso, até porque o Centeno era capaz de dar conta... Tudo o que é suscetível de “alçaimar” fiscalmente também é com ele! Portanto quanto a mordidelas estamos conversados”, escreveu no Facebook.