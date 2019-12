Águeda entre as 21 cidades com as ruas mais bonitas do mundo

Pela segunda vez este ano, o projeto Umbrella Sky destacou a nível internacional Águeda. A cidade do distrito de Aveiro está entre as 21 cidades com as ruas mais bonitas do mundo, segundo a CNN. A rua Luís de Camões, uma das quatro que são decoradas, no mês de julho, com guarda-chuvas, no âmbito do festival AgitÁgueda, está na mesma lista que Convent Avenue, em Nova Iorque, ou a célebre rua Lombard, em ziguezague.

Apesar de os guarda-chuvas – cujos fios, segundo a publicação “são pendurados nos telhados e corridos a guarda-chuvas, numa tentativa de atenuar o calor do Verão, além de proporcionar um cenário colorido” – se manterem até setembro, a decoração voltou à cidade de Águeda este mês.

O Umbrella Sky voltou às ruas da cidade como parte das decorações e, claro, o projeto voltou cheio de luz. Apesar de iniciativas semelhantes terem surgido noutros pontos do mundo, o projeto traz muitos turistas à cidade, segundo o jornal Público.

Águeda tinha surgido numa lista semelhante a esta, onde eram assinaladas, segundo a revista Architectural Digest, as ruas mais bonitas do mundo.