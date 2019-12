Agente que criticou presença de André Ventura na manifestação alvo de processo disciplinar

Manuel Morais disse, pouco depois da manifestação dos polícias, ter "nojo" da participação do deputado do Chega.

A PSP abriu um processo disciplinar contra o ex-sindicalista Manuel Morais, agente do Corpo de Intervenção, que criticou a participação do deputado do Chega, André Ventura, na manifestação de elementos da PSP e da GNR em novembro.

“O Sr. Agente Principal Manuel Morais tem em curso um procedimento disciplinar, na fase de averiguações, por reporte de comportamento suscetível de violar a disciplina e deontologia dos profissionais da PSP”, confirmou fonte oficial da PSP ao Diário de Notícias, que está a avançar a informação.

Recorde-se que Manuel Morais, que se demitiu da Associação Sindical de Profissionais de Polícia depois de ter denunciado casos de racismo na PSP, criticou acerrimamente a presença de André Ventura no protesto dos polícias.

“Senti nojo. Houve um assalto de Ventura à manifestação, o que não é admiração para ninguém atento”, disse na altura Manuel Morais, em declarações ao Expresso.

Sublinhe-se que os polícias estão proibidos, pelos estatutos, de “fazer declarações que violem” a “isenção ideológica e partidária” a que estão obrigados. A PSP está por isso a avaliar se as declarações de Manuel Morais violam este princípio deontológico.