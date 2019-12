Kléberson, que alinhou pelo Manchester United entre 2003 e 2005, recordou, em entrevista à ESPN, a sua chegada a Inglaterra, na mesma altura em que Cristiano Ronaldo também começou a alinhar pelos Red Devils.

"Recordo-me que quando cheguei ao Manchester para assinar contrato, estava lá um empresário com um jogador português. E eu perguntei logo quem era aquele menino. Então contaram-me que tinha acabado de fazer um jogo de pré-temporada com o Manchester e tinha sido contratado", começou por dizer o ex-futebolista brasileiro.

“É engraçado. Foi a última e talvez a única vez em que o Ronaldo ficou em segundo plano numa apresentação. Eu era o jogador em que todos tinham interesse. O Ronaldo era uma promessa. Eu cheguei com o estatuto de campeão do mundo e de ter feito um belo jogo contra a Inglaterra [nos quartos-de-final do Mundial de 2002: vitória do Brasil por 2-1]", acrescentou.

O antigo jogador, de 40 anos, relembra ainda uma brincadeira que os colegas tinham com o internacional português e de como Ronaldo não gostava da mesma.

“Na altura em que estávamos juntos no Manchester United, a equipa tinha jogadores que falavam espanhol, caso do Quinton Fortune [sul-africano] e do uruguaio Diego Forlán. Os dois foram importantíssimos na nossa adaptação ao United, pois sabiam como funcionavam as regras. Tínhamos uma brincadeira com o Fortune e o Forlán que o Ronaldo não gostava muito. Dizíamos ao Ronaldo 'o Figo é melhor do que tu'. Ele não gostava. Quando o Figo marcava um golo ou fazia uma jogada mais vistosa, a gente botava pilha", recordou.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003 e saiu, em 2009, para o Real Madrid.