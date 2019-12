Blaya partilhou mensagem obscena que recebeu e autor volta a comentar

A cantora lançou ainda um desafio a todas as mulheres.

Blaya Rodrigues partilhou, esta quarta-feira, uma mensagem obscena que recebeu, no seu Instagram.

A artista desafiou ainda “todas” as mulheres “a postarem as mensagens ordinárias que recebem”.

Na publicação, Blaya escreveu ainda que “os homens não têm noção”. “Isto só me dá vontade de rir, porque a frustação na vida desta pessoa deve ser tão grande que ele se sujeita a mandar mensagens destas . Tenho muita pena destas atitudes e ainda mais pena por ele não saber que assim não chega mesmo a lado nenhum. Se eu recebo mensagens destas imagino então as mensagens que recebe uma figura pública linda e maravilhosa. Desafio a todas a postarem as mensagens ordinárias que recebem”, acrescenta.

Blaya marcou ainda o alegado autor da mensagem, que respondeu à publicação. “Estão usando meu perfil... nem acredito nisto”, escreveu.