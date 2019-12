Bebé dentro da máquina de lavar? O verdadeiro susto de um pai

Um pai apanhou aquele que pode ser considerado o susto da sua vida, depois de pensar que o seu filho estava dentro da máquina de lavar. A história foi partilhada pelo próprio através de uma rede social russa e, na verdade não se tratava nada mais, nada menos, do que uma t-shirt com a fotografia do bebé.

Após perceber que a mulher tinha colocado a t-shirt a lavar, o homem decidiu partilhar a história online e deixou um aviso para todos os utilizadores.

“Por favor, se forem lavar uma t-shirt com a cara do vosso filho coloquem uma nota na máquina de lavar ou algo do género”, escreveu, partilhando uma fotografia do momento.

A publicação rapidamente se tornou viral, com milhares de visualizações e ‘gostos’.

“JESUSSSSS! Isso dá um ataque cardíaco a uma pessoa”, comentou um dos utilizadores. “Vira a camisola do avesso, também ajuda a preservar a imagem”, comentou outro.