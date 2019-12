Concorrente do Got Talent espanhol sofre paragem cardiorrespiratória em direto | Vídeo

Um concorrente do programa Got Talent em Espanha entrou em paragem cardiorrespiraória durante um número de ilusionismo em direto, esta sexta-feira.

O número de Pedro Volta consistia em sair de um tanque de água que estava fechado com um cadeado, enquanto tinha vestido um colete-de-forças. Depois de se conseguir libertar do colete, o concorrente apanhou uma chave para abrir a tampa do tanque. No entanto, ao fim de cerca de minuto e meio e sem conseguir finalizar o número com sucesso, o homem começou a pedir ajuda enquanto tentava respirar pelas brechas da tampa do tanque.

Os vários membros da equipa técnica do programa apressaram-se para tentar ajudar o homem, que acabou por perder a consciência. Pouco depois, os serviços de socorro entraram em palco e reanimaram o concorrente, que se encontra bem de saúde.

"Agora, estou bem. É uma atuação muito difícil e estive quase a conseguir. Estava tudo controlado, não se preocupem. Não brinco com a vida porque tenho uma grande equipa de profissionais ao meu lado com quem trabalho há um mês e meio", disse, acrescentando ainda que não vai voltar a repetir esta atuação.

"A magia é uma arte maravilhosa, os ilusionistas não são loucos, tentamo-nos superar. E o mais importante, um ilusionista quer surpreender o público e ir um pouco mais além", rematou.

Mas esta não é a primeira vez que Pedro Volta dá que falar com o mesmo número. Há um ano, na rua, o homem esteve quatro minutos em paragem cardiorrespiratória após falhar a atuação.