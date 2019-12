Sondagem: Montenegro parte como favorito

Se as diretas no PSD não fossem exclusivas dos militantes com quotas pagas e fossem abertas a todos os eleitores sociais-democratas, Luís Montenegro estaria em vantagem, mas teria que disputar uma segunda volta com Rui Rio. Já Miguel Pinto Luz surpreende pela votação.

A divisão do eleitorado social-democrata entre os três candidatos na corrida à liderança do partido faz com que seja praticamente certa uma segunda volta entre Luís Montenegro e Rui Rio. Mas Miguel Pinto Luz surpreende, ao surgir com uma votação já significativa, apesar de ser o candidato com menos notoriedade.

No barómetro da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL, Luís Montenegro é o favorito para a liderança da PSD entre o eleitorado social-democrata – reunindo a preferência de 27% por cento dos inquiridos que assumiram votar no partido –, com três pontos percentuais de vantagem sobre o atual presidente, Rui Rio, que soma 24%. Pinto Luz, vice-presidente da Cãmara de Cascais, soma 15%.

Se esta tendência se verificar entre os militantes sociais-democratas com quotas pagas – ou seja, os que podem exercer o seu direito de voto nas diretas de janeiro próximo –, Montenegro e Rio terão de disputar uma segunda volta.

Joacine penalizada

No barómetro da Eurosondagem de dezembro, com resultados globais muito próximos dos verificados nas legislativas de outubro passado, o destaque pela negativa vai para a descida do CDS_– agora praticamente a par do PAN – e pela positiva para o Chega – que é o único dos pequenos partidos a crescer nas intenções de voto dos portugueses.

Joacine Katar Moreira e o Livre, com as recentes polémicas, caem tanto nas intenções de voto como na apreciação de desempenho da deputada eleita pelo círculo de Lisboa – que é de longe a mais impopular na apreciação dos membros deste barómetro.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa continuam com a popularidade em alta, enquanto a demissionária Assunção Cristas vai deixar a liderança do CDS com um registo negativo.

Quem prefere para líder do PSD e candidato a 1.º-ministro?

(Só inquiridos que disseram votar PPD-PSD)

Luís Montengro – 27%

Rui Rio – 24%

Miguel Pinto Luz – 15%

Como vê a atuação do Presidente da República?

Marcelo Rebelo de Sousa - +64,8%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS – 37,1%

PSD – 26,9%

BE – 9,5%

CDU – 7,1%

CDS – 3,6%

PAN – 3,5%

Chega – 1,9%

IL – 1,1%

Livre – 0,6%

Outros partidos/Brancos/Nulos – 8,7%

Como vê a atuação dos líderes políticos?

António Costa – +33,9%

Rui Rio - +9,8%

Jerónimo de Sousa - +8,7%

Catarina Martins – +7,3%

André Silva – +3,8

Assunção Cristas – -1,1%

André Ventura – -9,6%

Cotrim Figueiredo – -12%

Joacine Moreira - -24,4%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Diário de Notícias da Madeira, Diário Insular dos Açores, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Gazeta das Caldas, Jornal da Bairrada, Postal do Algarve, Reconquista, Região de Leiria, O Setubalense e 30 dias (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 8 a 12 de Dezembro de 2019. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Foram efetuadas 1184 tentativas de entrevistas e, destas, 165 (13,9%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.