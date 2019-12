Inglaterra. Tottenham vence Wolverhampton ao cair do pano

José Mourinho é o vencedor do duelo português da jornada 17 da Liga inglesa, depois de o Tottenham ter vencido, por 2-1, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Ainda antes dos dez minutos, Lucas Moura inaugurou o marcador a favor dos spurs. O empate chegou já na segunda metade do encontro, com um golaço de Traoré (67').

O 1-1 prolongou-se até aos instantes finais da partida, com o golo da vitória a ser apontado já ao minuto 90, pela cabeça de Jan Vertonghen.

Com o triunfo, a equipa londrina somou o segundo triunfo consecutivo na prova e integra o top-5 na tabela, com o 5.º lugar, agora com 26 pontos, a 23 do líder Liverpool, que segue invicto após ter vencido, no sábado, o Watford, por 2-0.

Já a equipa de Espírito Santo, que não perdia há 11 jogos na prova caseira (desde a jornada cinco), caiu para o oitavo lugar na tabela, com os mesmos 24 pontos. Com este desaire, os wolves ainda podem ser ultrapassados pelo Arsenal (que joga a partir das 16h30 com o Manchester City) e pelo Crystal Palace (ambos com 22 pontos), que fecha amanhã a jornada com a receção ao Brighton & Hove Albion.