OE 2020: Aumento extraordinário até 10 euros para pensões

Para o próximo ano, o Governo pretende reforçar as pensões contributivas de valor mais baixo. De acordo com a versão preliminar do documento é revelado que a ideia “é aumentar os rendimentos destes pensionistas e combater a pobreza entre os idosos".

A par do aumento automático de 0,7% em virtude da inflação está ainda previsto um aumento extraordinário de até 10 euros - tal como aconteceu nos anos anteriores.

Além disso, vão ainda ser avaliadas as regras de atribuição do complemento solidário para idosos.

O Governo entrega esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. A ideia é estar tudo fechado a 6 de fevereiro, data que está prevista a votação final global do documento.