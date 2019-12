OE 2020. Governo desagrava tributação e carros para empresas

O Governo pretende desagravar a tributação autónoma de carros de empresas. O objetivo é aplicar a taxa de 10% a veículos até 27 mil euros (até aqui estava fixado em 25%).

Os veículos híbridos vão ser alvo de mudanças de escalões. Os carros até 27 mil euros vão pagar uma taxa de 5%, já os que tiverem um custo de aquisição entre 27,5 mil e 35 mil euros irão pagar 10%. No caso dos veículos a gás natural, os dois primeiros escalões também mudam e as taxas mantém-se nos 7,5% e 15%.

Além disso, as empresas vão poder deduzir no IRS 10% dos lucros reinvestidos com limite de 12 milhões de euros.

Outra ideia em cima da mesa é a criação de incentivos fiscais às empresas exportadoras.

O Governo entrega esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. A ideia é estar tudo fechado a 6 de fevereiro, data que está prevista a votação final global do documento.