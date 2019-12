Espanha. Barcelona-Real Madrid com liderança em jogo

Merengues e blaugranas no topo da tabela com os mesmos 35 pontos

Camp Nou. Quarta-feira. 19 horas. O Barcelona vai receber o Real Madrid numa altura em que as duas equipas dividem o topo da tabela com os mesmos 35 pontos.

Com 16 jornadas já disputadas, o clássico é referente à jornada 10, adiada, recorde-se, devido à instabilidade política vivida na Catalunha.

Tanto os blaugranas como os merengues chegam a este encontro num bom momento - Messi e companhia seguem há oito jogos sem perder (entre todas as competições); enquanto o conjunto de Zidane não conhece o sabor da derrota há 11.

Lutar pela liderança isolada da Liga é a prioridade dos dois clubes, que poderão até continuar colados no topo da tabela em caso de empate.

A fechar o pódio no campeonato vizinho surge o Sevilha dos portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes, com 31 pontos (mais um jogo do que Barça e Real).

Recorde-se que Barcelona e Real Madrid ficaram hoje a conhecer os respetivos adversário nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com o emblema da capital espanhola a ter que enfrentar os ingleses do Manchester City, um dos jogos grandes desta fase, a par do Atlético Madrid-Liverpool; enquanto o Barcelona irá medir forças com os italianos do Nápoles.