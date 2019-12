Professora envolveu-se sexualmente com vários alunos depois de os seduzir nas redes sociais

Mulher tinhas relações sexuais com os estudantes, alguns menores, no seu carro.

Uma professora, do Oklahoma, nos Estados Unidos, enfrenta várias acusações criminais por ser suspeita de abusar sexualmente de pelo menos dois estudantes menores de idade no seu carro.

Segundo a imprensa norte-americana, Brandy Foreman, de 29 anos, professora de inglês e treinadora das Cheerleaders na Central Public School, em Sallishaw, foi detida no início deste mês. As autoridades suspeitam que a mulher tenha tido relações sexuais com dois dos seus alunos e um ex-aluno. De acordo com a acusação, os estudantes tinham entre 16 e 18 anos e os factos ocorreram entre dezembro de 2017 e março de 2019.

As vítimas alegaram que a suspeita começou por manter ligações através do Snapchat. Um dos rapazes alega que teve relações sexuais com a professora várias vezes, no seu carro, entre junho e agosto de 2018, enquanto outro garante que o relacionamento sexual começou em 2017.

Foreman começou por negar as acusações, mas admitiu que os tinha adicionado nas redes sociais. Mais tarde acabou por confessar que se envolveu sexualmente com pelo menos um dos estudantes.

A mulher vai voltar a tribunal a 29 de janeiro.