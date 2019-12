Atropelamento mortal em Ovar provoca interrupção da circulação na Linha do Norte

Às 15h00, a Linha do Norte ainda se encontrava cortada no sentido Norte-Sul e a circulação no sentido contrário estava a efetuar-se a baixa velocidade.

Um atropelamento mortal, no apeadeiro de Cortegaça, em Ovar, Aveiro, levou ao corte da circulação da Linha do Norte, no sentido Porto-Lisboa, segundo a agência Lusa.

O alerta foi registado pelas 14h15. A vítima mortal é um homem que aparenta ter 35 anos. As circunstâncias do atropelamento ainda estão por esclarecer, de acordo com a GNR.

Às 15h00, a Linha do Norte ainda se encontrava cortada no sentido Norte-Sul e a circulação no sentido contrário estava a efetuar-se a baixa velocidade.

No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros de Esmoriz, apoiados por dois veículos, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira e membros da GNR.