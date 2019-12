Mau tempo coloca norte do país sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, esta quarta-feira, para vermelho, o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo. Em causa está previsão de chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada, a partir de quinta-feira.

Segundo um comunicado do IPMA, Vila Real e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 12h00 e as 21h00 de quinta-feira. Em Viana do Castelo o aviso vigora entre as 12h00 e as 18h00. Porto e Aveiro vão estar sob aviso vermelho entre as 15h00 e as 21h00.