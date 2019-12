Raminhos para Bárbara Bandeira: “As minhas filhas nunca irão seguir o teu perfil”

A cantora Bárbara Bandeira, de 18 anos, publicou, esta terça-feira, no seu Instagram, uma fotografia na qual surge em lingerie.

A imagem recebeu rasgados elogios dos seus fãs e um comentário surpreendente do comediante António Raminhos.

"As minhas filhas nunca irão seguir o teu perfil", escreveu Raminhos. O comentário acabou por geral alguma polémica, pois houve quem o interpretasse na brincadeira e reagisse com gargalhadas, como aliás foi o caso da própria Bárbara Bandeira. Mas a frase de Raminhos também gerou críticas, com alguns fãs a sentirem-se ofendidos.