SEF detém oito mulheres estrangeiras em bar de alterne na cidade de Braga

Oito estrangeiras foram detidas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pela PSP, na madrugada desta sexta-feira, num bar de alterne, em Braga. Segundo o SEF refere, através de um comunicado, as mulheres encontram-se em "permanência irregular em território nacional".

As mulheres vão ser presentes ao Tribunal de Braga, onde serão aplicadas as medidas de coação consideradas indicadas, "com vista à instrução de correspondentes processos administrativos de afastamento coercivo de Portugal".

O espaço noturno terá também de pagar uma coima, que poderá ascender aos 15 mil euros, por ter cidadãos estrangeiros em situação ilegal a trabalhar.

No âmbito desta operação foram identificadas na prática do alterne e prostituição, 24 mulheres e 50 clientes.