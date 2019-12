Mais de 250 pessoas retiradas das suas casas em Montemor-o-Velho

Em Montemor-o-Velho mais de 250 pessoas já foram retiradas das suas casas, avançou o Diário de Notícias. A Câmara municipaç declarou este sábado "alerta máximo de risco de cheia" para as zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira, depois da rotura de um dique no canal principal do Mondego. Segundo uma fonte da autarquia, o dique do rio Mondego, junto a Formoselha, "rebentou".

"Alerta máximo de risco de cheia. Aconselhamos a população das zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira a acondicionar o material com a máxima urgência e acautelar os bens. É urgente e imperioso. Pode ser necessária a evacuação", pode ler-se numa nota do município publicada no Facebook às 16:30.