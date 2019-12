Baleia dá novamente à costa em Quarteira

A baleia apareceu pela primeira vez este sábado na praia de Quarteira, no Algarve.

Antonienta Nunes, enfermeira do centro de reabilitação do Zoomarine, explicou ao Correio da Manhã que "com a ondulação forte, como está agora, às vezes os movimentos que o animal demonstra e as respirações aparentes são os salpicos da água e a ondulação a bater no animal que faz parecer que esteja vivo", o que impede que os especialistas garantam que o animal está vivo, no entanto "através de fotografias e relatos de quem viu o animal, tudo indica que estava morto".