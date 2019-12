Financial Times reúne lista das 50 personalidades que marcaram a década. Há um português na lista

O jornal Financial Times reuniu uma lista das 50 personalidades que marcaram a ultima década. Entre o ex-Presidente norte-americano, Barack Obama, o ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, que liderou uma investigação que levou à prisão de Lula da Silva e expôs quatro antigos presidentes do Peru e Nigel Farage, líder do partido da Independência do Reino Unido e considerado como o principal responsável pela saída do Reino Unido da Europa, está um homem português: Cristiano Ronaldo.

Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo, juntamente com Lionel Messi, que também faz parte da lista, marcaram "a maior batalha no futebol de todos os tempos”, o que gerou mais fãs, mais visitas a estádios e mais contratos no mundo do futebol.

"A rivalidade intensa entre as superestrelas argentina e portuguesa tomou conta da liga espanhola, Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo – e em inúmeros jogos de consola em todo o planeta”, pode ler-se no Financial Times.