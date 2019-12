Andar de transportes vai ser grátis para quem mora, trabalha, ou estuda em Cascais

Seis anos após Tallin se ter tornado a primeira cidade europeia a ter uma rede de transportes públicos grátis, também em Portugal a ideia começa a ganhar forma. A partir do dia 1 de janeiro, o concelho de Cascais vai ter uma rede de transportes públicos rodoviária gratuita.

O Tribunal de Contas deu, a 23 de dezembro, um parecer positivo ao programa de Mobilidade rodoviária gratuita, no qual o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, deposita “enormes expectativas”. “Estamos a abrir um novo paradigma que encara a mobilidade como um pilar das sociedades democráticas avançadas e sustentáveis. Que encara a mobilidade como um direito que potencia valores como a Liberdade (de todos se movimentarem sem constrangimentos pelo concelho), a Coesão (entre todos os pontos do concelho) ou a Sustentabilidade Ambiental (já que vamos reduzir muitíssimo a pegada de carbono)”, escreve, em comunicado.

O programa terá um custo de 12 milhões de euros anuais, que não vai pesar sobre o orçamento municipal. A viagem inaugural será feita no segundo dia do ano, com ponto de encontro na paragem do autocarro 462, em frente à Prisão de Tires.

Durante o mês de janeiro, qualquer cidadão pode usufruir dos transportes, porém, em fevereiro, após o mês de transição, apenas moradores, estudantes e trabalhadores no concelho poderão usufruir do programa, inscrevendo-se, previamente, na plataforma Mobi Cascais.