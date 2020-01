João Moutinho revelou, esta sexta-feira, numa entrevista ao The Telegraph, que não pretende deixar os relvados em breve e que se sente “bem” para continuar a jogar por muitos mais anos.

"Sei que tenho 33 anos, mas sinto-me jovem. Podia jogar por mais dez anos. Nunca sabemos o que acontece amanhã, mas sinto que posso jogar num nível elevado. Este é o meu sonho, a minha profissão", afirmou o médio do Wolverhampton.

"Nunca desisto. Não posso vencer todos os jogos ou todas as competições, mas se trabalhares arduamente para alcançares aquilo que queres, ninguém pode questionar-te", acrescentou.

Para Moutinho o segredo para jogar mais anos está na recuperação. "Tento recuperar bem, porque temos sempre muitos jogos. Não apenas aqui, como também no Monaco, no FC Porto e no Sporting", referiu.

“Tento comer bem. Se o jogador sabe o que precisa de fazer todos os dias, no treino e depois dos jogos, pode jogar todos jogos. Não cozinho muito bem, mas sei o que preciso de comer. Pensamos que, por exemplo, dormir bem é uma coisa pequena, mas é importante", rematou.