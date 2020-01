Jorge Jesus em Alvalade para assistir ao Sporting-FC Porto

Jorge Jesus vai marcar hoje presença em Alvalade para assistir ao Sporting-FC Porto, em jogo referente à jornada 15 da Liga portuguesa, avança o Jornal A Bola.

O técnico do Flamengo continua em Portugal, onde goza um período de férias, antes de regressar à Cidade Maravilhosa.

O convite para Jesus marcar presença em Alvalade surgiu por parte do atual presidente, Frederico Varandas, com quem o técnico de 65 anos mantém uma forte relação de amizade.

Recorde-se que Jesus orientou os leões entre as épocas 2015/2016 e 2017/2018, com a saída do amadorense a acontecer de forma conturbada, após, recorde-se, o polémico ataque à Academia de Alcochete.

Hoje, Sporting e FC Porto vão medir forças num momento em que ocupam o terceiro e segundo lugar na tabela, com 26 e 35 pontos, respetivamente.

O Benfica segue líder isolado, agora com 42 pontos, depois de ter vencido no D.Afonso Henriques, o V.Guimarães, por 1-0.