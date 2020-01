Dolores Aveiro reage com humor ao hat-trick de Ronaldo: "E vão 3"

A Juventus goleou, esta segunda-feira, o Cagliari por 4-0, em Turim, numa partida alusiva à 18.ª jornada da Serie A e Cristiano Ronaldo começou o ano a brilhar com um hat-trick. Dolores Aveiro não deixou passar em branco a exibição do filho e assinalou o momento, com algum humor, nas redes sociais.

“E vão 3. Ano novo, vida nova”, escreveu a legenda da imagem partilhada no Instagram, onde surge dentro de um avião.

Também a irmã do craque português Elma Aveiro deixou uma mensagem ao jogador.

“Começando o Ano em grande orgulho da minha vida. Parece fácil”, escreveu no Instagram.