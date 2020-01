Marcha de homenagem a Luís Giovani reuniu milhares de pessoas e cortou Av. da Liberdade em Lisboa

Manifestantes apelam ao fim do racismo e pedem justiça para o jovem cabo-verdiano que morreu, depois de ter sido agredido por um grupo de cerca de 15 pessoas em Bragança.

A vigília de homenagem ao estudante cabo-verdiano Luís Giovani, morto a 31 de dezembro em Bragança, obrigou ao corte de trânsito na Avenida de Liberdade, em Lisboa.

Segundo informações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, citadas pela agência Lusa, estavam "cerca de três mil pessoas" às 16h45 no Terreiro do Paço, para onde estava marcada a vigília pelo jovem cabo-verdiano, morto em Bragança. Os participantes seguiram depois para Rossio e daí para o Marquês de Pombal.

A PSP, que "acompanhou sempre a marcha", acabou por optar por cortar ao trânsito as faixas centrais da Avenida da Liberdade.



A marcha "decorreu sem incidentes" e chegou ao Marquês de Pombal pelas 17h30. Ainda segundo a agência Lusa, alguns minutos depois, os milhares de manifestantes – que fizeram primeiro uma ‘vigília silenciosa’ e depois uma ‘marcha ruidosa’ – realizaram o mesmo percurso em sentido contrário, em direção ao Rossio.

Pelas 18h30 a circulação de trânsito na Avenida da Liberdade já tinha sido reposta e os manifestantes começaram a desmobilizar.