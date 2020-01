"Pacote suspeito" obriga à evacuação de teatro em Londres

Pessoas que estavam noutros restaurantes e teatros próximos do local foram aconselhados a abandonar a zona.

O Vaudeville Theatre, localizado em Covent Garden, Londres foi evacuado, este sábado, pelas autoridades, depois de ter sido encontrado um "pacote suspeito", momentos antes do início de um espetáculo.

As pessoas que estavam no local foram retiradas cerca das 19h30, logo após a descoberta da embalagem, segundo o The Sun.

As autoridades também terão recomendado às pessoas que estavam nos restaurantes e noutros teatros próximos do Vaudeville Theatre foram aconselhados a abandonar a zona.