Messi confessa: "Quando o Cristiano estava no Real as partidas eram mais especiais"

Messi confessou que sente a falta de Ronaldo na Liga espanhola. Em declarações à DAZN, o jogador do FC Barcelona admitiu que a presença do craque português no Real Madrid tornava tudo mais especial.

"Obviamente que quando o Cristiano estava no Real Madrid as partidas eram mais especiais. Os jogos contra o Real significam sempre muito, mas com o Cristiano tornavam-se mais especiais", começou por dizer o argentino.

O avançado, de 32 anos, recorda a luta constante que travava contra o atual jogador da Juventus em campo e elogia o “nível” com que jogavam.

"Esse tempo passou, agora temos mais experiência. Agora temos de olhar para o futuro que está à nossa frente", disse. "Será um duelo especial que se manterá assim para sempre, porque durou muito anos e não era fácil manter aquele nível por tanto tempo. Para lá disso, também os clubes em que jogávamos eram desafiantes, tanto o Real como o Barça são os melhores do mundo", rematou.