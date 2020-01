Jovem autista desaparecida conseguiu passar por segurança de aeroporto com um cupão de bebida

Uma adolescente, de 15 anos, que estava desaparecida, foi encontrada no Aeroporto Internacional de Orlando, no Estado norte-americano da Florida, depois de conseguir passar por uma primeira triagem de verificação de segurança do aeroporto com um cupão de bebida de outra pessoa.

De acordo com a ABC, Sade Subbs, que sofre de autismo, desapareceu na última sexta-feira da sua casa em Apopka, na Flórida, e foi encontrada depois de os funcionários do aeroporto, a mais de 30 minutos de distância, alertarem a polícia. Com um simples cupão de uma bebida de outra pessoa, Sade conseguiu passar pelo ponto de verificação da Administração de Segurança de Transporte (sigla em inglês TSA) daquele aeroporto – uma triagem inicial mais acelerada.

Depois de os funcionários se aperceberem da situação alertaram a polícia. A jovem terá dito às autoridades que apenas queria saber “como era voar num avião”. A polícia explicou que a jovem tinha “apanhado vários autocarros de Apopka” para chegar ao aeroporto. Subbs está agora em casa com a família.

A TSA daquele aeroporto já reagiu e contraria a versão do cupão, afirmando que a jovem usou o cartão de embarque de outra pessoa. A administração acrescenta que “com menos de 18 anos, os passageiros não precisam de apresentar um documento de identificação. Ela foi rastreada e, portanto, não apresentou ameaça ao sistema de aviação”.