“Como é possível tanta beleza numa só mulher?”. Júlia Palha partilha fotografia em biquíni

Cada um tem as suas estratégias para fazer frente às temperaturas mais baixas, típicas desta estação do ano. Mas o truque de Júlia Palha para lidar com tempo mais cinzento está a fazer furor.

“Encontrei esta [fotografia] perdida na galeria da minha câmara. Só para trazer um pouco de sol ao seu feed”, escreveu a atriz, de 21 anos.

A imagem partilhada no Instagram pela atriz, que surge de biquíni, parece ter cumprido o seu objetivo de fazer subir a temperatura, pelo menos nas redes sociais.

Foram muitos os elogios, tantos como os comentários. “Como é possível tanta beleza numa só mulher?”, escreveu um seguidor. “Brasa”, “Lindíssima”, “Que gira”, são apenas algumas das reações dos seus fãs.