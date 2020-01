"O meu filho mais novo não conhece a avó"

Marisa Cruz foi, esta quarta-feira, ao programa A Tarde É Sua, da TVI. A apresentadora esteve à conversa com Fátima Lopes e acabou por revelar algumas histórias da sua vida pessoal.

A também atriz contou que fez de tudo para ajudar a mãe, numa altura em que a família passou grandes dificuldades económicas.

“Sempre fui cuidadora da minha mãe e dos meus irmãos”, contou, revelando que o desejo de ser manequim era, afinal, da sua progenitora. “Eu nunca tive o sonho da moda”, confessou.

Aos 18 anos, Marisa ficou a viver sozinha em Portugal mas continuou a ajudar financeiramente a família, que se mudou para Londres. Viria a deixar de contribuir apenas quando foi mãe e se casou com João Vieira Pinto.

Numa relação que admite ser complicada e abalada pela distância, a apresentadora confessou que o filho mais novo, Diogo, não conhece a avó.

“O meu filho mais novo, o Diogo, não conheceu a avó. Ele às vezes pergunta-me e eu digo-lhe que, independentemente de eu neste momento não ter contacto com a minha mãe, ele tem o direito de conhecer a avó e eu um dia apresento-lha. Ele tem o direito de a conhecer”, contou, admitindo que está “em paz” com o afastamento da família.

“Já estou mais em paz com isso e eu acho que o tempo ajuda a meter tudo no sítio certo, com certeza nós vamos estar juntas um dia”, rematou.

Recorde-se que a apresentadora, de 45 anos, é mãe de João e Diogo, ambos fruto do casamento com o antigo jogador de futebol João Vieira Pinto, de quem se separou em 2013.