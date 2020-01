Menino de 11 anos morre depois de vírus da gripe lhe atacar o coração

Luca entrou em paragem cardíaca e morreu no sábado, em Nova Iorque.

Uma criança, de 11 anos, morreu depois de contrair o vírus da gripe, que o levou a sofrer uma paragem cardíaca, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Luca Calanni, de 11 anos, contraiu o vírus na semana passada e a mãe, Ashley, levou a criança ao pediatra durante três dias seguidos para tratamento. Na quarta-feira, dia 8 de janeiro, depois de não notar melhoras no estado de saúde do filho, Ashley levou Luca ao Hospital Pediátrico John R. Oishei, em Buffalo, onde foi internado e diagnosticado com um choque séptico - uma disfunção de órgãos, causada por uma resposta desregulada a infeções.

Segundo a imprensa norte-americana, o estado de saúde do menino piorou rapidamente e o vírus acabou por atacar o coração. Luca acabou por entrar em paragem cardíaca e morreu no sábado.

A família de Luca alega que a criança foi vacinada contra a gripe. No entanto, o Instituto Nacional de Saúde norte-americano alega que a vacina deste ano não é adequada a crianças.

Luca é a segunda criança a morrer em Nova Iorque devido à gripe este ano.

A mãe da criança disse que não quer que o filho seja lembrado como uma estatística das crianças que morreram de gripe. "Quero que ele seja lembrado pelo menino maravilhoso que ele era, e não apenas mais uma morte relacionada com a gripe", disse Ashley.

"Ele foi vacinado e fizemos tudo o que era possível para prevenir e ajudá-lo”, acrescentou.