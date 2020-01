Encontrada nova vala comum com 29 cadáveres no México

As autoridades mexicanas encontraram uma nova vala comum nos subúrbios da cidade de Guadalajara, no oeste do país, com corpos de pelo menos 29 pessoas, que terão sido torturadas e assassinadas, na maioria, por traficantes de droga.

A descoberta ocorreu perto de outras duas valas comuns encontradas no ano passado com um total de 81 cadáveres.

Quatro dos corpos já foram identificados, tendo as autoridades confirmado que se tratava de pessoas dadas como desaparecidas, segundo a BBC.

As autoridades continuam a realizar perícias forenses, na tentativa de deslindar o caso, que está longe de ser raro no México

Em pouco mais de um ano, entre 1 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, foram retirados mais de mil corpos de valas descobertas pelas autoridades.