Loja de binquedos russa coloca à venda boneca transgénero

Uma loja de brinquedos russa colocou à venda, pela primeira vez, uma boneca transgénero.

As imagens da boneca, que à primeira vista parece igual a todas as outras, tornaram-se virais, depois de o brinquedo ser visto na loja Planeta Igrushek (Planeta dos Brinquedos), na cidade de Novosibirsk, na Sibéria.

As fotografias partilhadas nas redes sociais mostram uma boneca com longos cabelos loiros, traços faciais femininos e um vestido vermelho às bolinhas amarelas. O pormenor está nos genitais masculinos.

De acordo com o The Sun esta é a primeira boneca transgenero comercializada na Rússia e, embora não seja comum, não é a primeira no mundo.

Em 2017, a ativista LGBTQI Jazz Jennings foi imortalizada numa boneca, fabricada pela Tonner Doll Company. Em 2018, a Toys R Us da Argentina vendeu a primeira boneca transgénero, mas deixou as opiniões divididas. Já em 2019, a empresa de brinquedos Mattel anunciou uma boneca Barbie neutra em termos de género.

Na Rússia, a referida boneca parece ter gerado indignação. "Será bom produzir brinquedos como este para crianças?", escreveu um utilizador. “Tudo o que eles têm de fazer é comprar um kit de ferramentas médicas e a criança pode aprender a amputar", lê-se noutro comentário. "Já pensaram que pode ser simplesmente um defeito de fabrico? Ou acidentalmente terem colocado uma cabeça feminina num corpo masculino?", questionou outra pessoa.