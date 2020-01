Cão de Diogo Amaral agredido com violência

"O que é que se passa com as pessoas?", questiona o ator na publicação.

Diogo Amaral utilizou as redes sociais para partilhar uma história sobre o seu cão, o Lobo. Segundo o ator, o animal foi agredido, tendo ficado com a pata partida, depois de ter sido pontapeado.

"O Lobo chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano sem escrúpulos. Esta é a primeira radiografia, acho que não é difícil de encontrar a fratura. Consegues ver? O que é que se passa com as pessoas?", questiona o ator na publicação.