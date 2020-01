Homem resgatado de rochas no Guincho

Homem atirou-se para as rochas após um desentendimento com a mulher.

Um homem foi resgatado das rochas junto ao Forte do Guincho, em Cascais, ao início da noite desta segunda-feira.

Segundo o Correio da Manhã, o homem atirou-se para as rochas após um desentendimento com a mulher. O alerta foi dado pela companheira do homem, que indicou o local onde este se encontrava.

Apesar da altura da queda, o homem sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Cascais.

Segundo o comandante Pereira da Terra, capitão do Porto de Cascais, citado pelo Correio da Manhã, o homem caiu numa zona de muito difícil acesso. No resgate participaram operacionais da Autoridade Marítima e os bombeiros de Cascais.