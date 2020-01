Táxi entre aeroporto e centro da cidade fica em Lisboa seis euros abaixo da média mundial

A momondo, motor de busca de viagens, hotéis e carros de aluguer, divulgou um estudo que dá conta que o preço médio da viagem de táxi entre o aeroporto de Lisboa e o centro da cidade é de 15 euros. Este valor, segundo o relatório, fica seis euros abaixo da média das 140 capitais mundiais avaliadas.

O preço fixo médio de uma viagem de táxi entre aeroporto e centro das cidades está fixado em 21 euros, colocando a capital portuguesa na 87.ª posição deste ranking. Comparando com outras capitais europeias, Lisboa confirma que é uma das capitais onde o preço do táxi neste trajeto é mais barato, apenas superada por cidades do norte e leste da Europa Roménia, Lituânia, Bielorrússia, Letónia e Kosovo.

Segundo Natalia Diez Rivas, country manager para Espanha e Portugal na momondo, “a distância não é, em muitos casos, um fator chave para o preço dos táxis. Em Estocolmo uma viagem entre o aeroporto e o centro da cidade, de 40 quilómetros, tem um preço fixo de 60 euros e em Seul, uma viagem de 60 quilómetros, tem um preço fixo de 50 euros. Portugal está entre as capitais europeias mais baratas no que diz respeito ao preço do táxi”.

A viagem mais cara registada liga o aeroporto de Narita, em Tóquio, no Japão, até ao centro da cidade: são 200 euros. Nesta lista, destacam-se capitais como Reiquiavique (Islândia) e Oslo (Noruega), com uma tarifa de 100 euros, ou Mónaco e Londres (Inglaterra), cujo valor do serviço é de 90 euros.

No fundo da tabela, surgem as viagens mais baratas, com destaque para os percursos que ligam as capitais de países como o Tajiquistão (três euros), Tunísia (3 euros), Gâmbia (quatro euros), Guiné-Bissau (quatro euros) ou Nepal (quatro euros).