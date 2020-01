Homem agride canguru com socos e partilha imagens na Internet

Imagens de um homem a esmurrar repetidamente um canguru tornaram-se virais nas redes sociais. O vídeo, que foi partilhado através da aplicação Snapchat, mostra um homem a ser extremamente violento com o animal, enquanto a pessoa que grava as imagens se ri.

O canguru, indefeso, surge a tentar defender-se, mas acaba por cair no chão. De acordo com o Daily Mail Australia, houve vários utilizadores a alegar que o animal já estava com lesões graves. As imagens, que terão sido captadas na região de New South Wales, na Austrália, começaram a ser partilhadas na redes sociais e geraram uma onde de indignação por parte dos utilizadores.

Segundo a mesma publicação, um porta-voz da RSPCA NSW, uma organização que promove o bem-estar animal, diz que recebeu um relatório sobre alegados atos de crueldade contra cangurus.

“Levamos muito a sério todas as alegações de crueldade contra animais e este assunto está atualmente sob investigação'', disse o porta-voz, acrescentando ainda que tudo o que pode ser feito de acordo com a lei está a ser tido em conta, e pedindo que quem tenha informações entre em contacto com a organização.

As autoridades também estão a investigar as imagens.