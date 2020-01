“E se acordasse amanhã e não houvesse políticos?” Esta é a frase que surge num outdoor colocado na zona do Campo Pequeno, em Lisboa, pelo Movimento Gente.

Este foi criado pelo tenente-coronel aposentado Tinoco de Faria. “Hoje em dia há mais razões para fazer um golpe de Estado do que antes do 25 de Abril. Mas não defendemos a via violenta, mas sim a via pacífica e popular”, disse.