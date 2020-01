Revelada causa da morte do cantor Juice Wrld

O autor do hit que têm mais de 350 milhões de visualizações no YouTube, Lucid Dreams, morreu em dezembro, aos 21 anos.

As causas da morte do rapper norte-americano Juice Wrld, autor do hit que têm mais de 350 milhões de visualizações no YouTube, Lucid Dreams, já são conhecidas.

O cantor morreu vítima de uma overdose acidental de oxicodona e codeína, segundo avançou o TMZ, que teve acesso ao resultado da autópsia.

Jarad Anthony Higgins sofreu uma convulsão, no aeroporto de Midway, em Chigago, após uma viagem de avião. Quando os paramédicos chegaram ao local, o músico estava a sangrar da boca. Segundo testemunhas, Juice Wrld tinha tomado uma dose elevada dos comprimidos antes da viagem, para os esconder da polícia.

O rapper morreu aos 21 anos. “Nós amamos o Jarad com todo o coração e não podemos acreditar que tenha acabado o nosso tempo com ele. Como ele costumava dizer nas suas músicas e aos fãs, o Jarad lutava contra a dependência de medicamentos prescritos. O vício não tem fronteiras. O Jarad era um filho, irmão, neto, amigo e muito mais para tantas pessoas que queriam, mais do que tudo, vê-lo a derrotar o vício. Esperamos que os desabafos que ele partilhou nas suas músicas e o seu legado ajude os outros a vencer as suas batalhas, pois era o que ele mais queria. Sabemos que o legado de amor, alegria e honestidade emocional do Jarad continuará vivo”, disse a família em comunicado.