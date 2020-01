Comissão e Conselho Europeu formalizam Acordo do Brexit

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, formalizaram, esta sexta-feira, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

“Charles Michel e eu acabámos de assinar o Acordo sobre a Saída do Reino Unido da UE, abrindo caminho para a sua ratificação pelo Parlamento Europeu", informou Ursula von der Leyen no Twitter, partilhando uma fotografia ao lado de Charles Michel e de Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit.

Assim, fica a faltar apenas a votação e aprovação do Parlamento Europeu, que deverá acontecer num plenário na próxima semana.

Recorde-se que a Rainha Isabel II promulgou esta quinta-feira o Projeto de Lei de Saída da União Europeia, elaborado pelo governo de Boris Johnson e o Brexit está assim oficialmente previsto na lei britânica.

O adiamento do Brexit para o dia 31 de janeiro foi o terceiro desde que os cidadãos britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia em 2016. O processo provocou uma crise política devido ao impasse no parlamento e, pelo meio, Theresa May demitiu-se e foi substituída por Boris Johnson.



