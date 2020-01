Quis desafiar os pais e não lavou o cabelo durante oito anos

Paige Gozon, de 16 anos, utilizou o TikTok para partilhar que não lava o cabelo há oito anos e a revelação foi tão surpreendente que o vídeo rapidamente se tornou viral, ultrapassando sete milhões de visualizações na rede social.

A jovem, natural da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, contou que deixou de lavar o cabelo em 2012, tudo porque queria desafiar os pais.

"Começou como um desafio contra os meus pais, Eles me faziam-me lavar o cabelo todas as noites e, eu era uma criança ingénua de oito anos que via isso como qualquer outra tarefa chata que não queria fazer", contou em entrevista à revista Allure.

"Depois de algumas semanas sem lavar, basicamente transformou-se num jogo para ver quanto tempo podia durar", lembrou, admitindo que um ano depois declarou que aquele era o seu “estilo de vida” e que só usava produtos secos para tratar da oleosidade do cabelo.

Sobre o vídeo que se tornou viral no TikTok, a jovem admite que acabou por receber muitos comentários negativos.

"Eu li muitos comentários e mensagens sobre como eu provavelmente tinha piolhos e sobre como devia cheirar mal- as pessoas assumem que eu sou repulsiva, na verdade”, disse, referindo que não entende o porquê de tomarem essa posição.

Paige admite que o seu cabelo cresceu mais rápido e que não tinha “pontas estragadas”. No entanto, confessa que tinha de trocar a roupa de cama várias vezes.

Agora, oito anos depois, a jovem decidiu finalmente lavar o cabelo, tudo porque vai mudar de escola.

“Já que estou a mudar de vida, o melhor é também mudar de cabelo”, concluiu.